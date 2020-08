Ob als Topping auf dem Salat, als Mehl in Nudeln, verarbeitet zum Burger-Patty: Während in anderen Teilen der Welt Insekten durchaus auf dem Speiseplan stehen, finden sich in Deutschland kaum Heuschrecken, Käfer und Co. auf dem Teller. In einer Umfrage kam heraus: Bisher hat nur etwa jeder zehnte Deutsche schon einmal Insekten probiert, meistens im Urlaub.