Die Funktion der Instagram-Storys gibt es seit August 2016: Mit den Storys kann man Fotos oder Videos hochladen, die höchstens 15 Sekunden lang sind. Bis zu 24 Stunden kann man sich die Storys anschauen. Das Besondere dabei: Man teilt die Fotos oder Videos zwar mit seinen Freunden, sie tauchen aber nicht automaitsch im eigenen Profil auf. Die Instagram-Storys funktionieren so ähnlich wie Snapchat. Man kann diese Fotos und Videos auch mit Filtern, Text und Emojis bearbeiten. Live-Videos sind bei Instagram ebenfalls möglich und werden neben den Storys angezeigt.



Wenn ihr bei Instagram unterwegs seid, macht euch unbedingt klar: Bilder bleiben immer im Netz. Überlegt euch also vorher gut, was ihr postet.