Viele Menschen auf der Welt nutzen Soziale Netzwerke wie Instagram oder Facebook. Die sind aus unserer Welt gar nicht mehr wegzudenken. In dem Sozialen Netzwerk Instagram dreht sich alles um Bilder und Videos. Postet ein Nutzer zum Beispiel ein Bild von sich, können andere darauf reagieren und sagen: Das Bild gefällt mir! Sie geben dem Bild ein sogenanntes "Like". Wie viele Menschen ein Like gegeben haben, ist unter dem Bild sichtbar. Und genau das könnte sich bald ändern. In Australien und Kanada hat Instagram bereits Tests gestartet. Dort ist teilweise nicht mehr sichtbar, wie viele Likes ein Bild oder ein Video bekommen hat.