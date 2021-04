Intensivstationen sind bestimmte Stationen, also Bereiche, in einem Krankenhaus. Die Patienten werden dort besonders gut, also besonders intensiv, betreut und überwacht. Auf so einer Station gibt es auch viele besondere Geräte, die schwer kranken Menschen helfen können. Die Stationen sind besonders abgeschottet. Hygiene ist dort super wichtig. Auch wenn kein Corona ist, dürfen Besucher nur unter ganz bestimmten Bedingungen zu ihren Angehörigen.