In vielen Fällen, die am Internationalen Gerichtshof verhandelt werden, geht es um Grenzen zwischen Ländern. Zum Beispiel, ob sie so, wie sie sind, richtig verlaufen. Die Richter können in ihren Urteilen sagen, was sie von den Fällen halten. Bestrafen können sie ein Land dafür aber nicht, selbst dann nicht, wenn es auch weiterhin gegen das Völkerrecht verstößt.

Trotzdem sind die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs wichtig. Durch seine Urteile erfährt die ganze Welt von den Ländern, die sich nicht an das Völkerrecht halten. Das ist schlecht für diese Länder, weil es ihnen dann passieren kann, dass niemand mehr etwas mit ihnen zu tun haben will.