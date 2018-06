Die Kinderhilfsorganisation hat sich die Situation von Kindern in 175 Ländern genauer angeschaut: Den meisten Kindern in Deutschland geht es demnach recht gut - im Vergleich zu Kindern auf dem Rest der Welt. Die meisten Kinder in Deutschland wachsen gesund auf, leben in Sicherheit und gehen in die Schule. In der Studie belegt Deutschland deshalb Platz 12 von allen Ländern auf der Welt. Am besten geht es Kindern in dem asiatischen Land Singapur. Insgesamt geht es jedoch jedem vierten Kind auf der Erde nicht wirklich gut.