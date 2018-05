Der Internationale Strafgerichtshof Quelle: dpa

Auch wenn es in einem Krieg sehr grausam zugeht, ist trotzdem nicht alles erlaubt. Soldaten dürfen andere Menschen nicht quälen oder grundlos foltern oder töten. Diese Regeln stehen in der Genfer Konvention. Wenn sich jemand nicht an diese Regeln hält, kann er vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden.