Dieser Weltkinderrechtetag ist wichtig, denn in vielen Ländern werden die Rechte der Kinder nicht genug beachtet. Weltweit leiden Millionen Kinder unter Hunger oder Gewalt. Viele von ihnen sind auf der Flucht. Andere müssen schwer arbeiten, damit ihre Familien genug Geld für Essen haben. Am Weltkinderrechtetag geht es aber auch um die Probleme, die Kinder in Deutschland haben. Denn auch hier geht es nicht allen Kindern gut. So ist zum Beispiel etwa jedes fünfte Kind von Armut bedroht.