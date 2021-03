Stattdessen gibt es Streit um die Corona-Maßnahmen. Am Sonntag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Fernsehinterview ziemlich klar gemacht, dass sie nicht davon überzeugt ist, dass die Maßnahmen momentan so umgesetzt werden, dass sie die dritte Welle wirklich aufhalten können. Wie die Corona-Regeln genau aussehen und eben auch umgesetzt werden, das entscheidet aber nicht Angela Merkel alleine, sondern immer die Politikerinnen und Politiker der Bundesländer. Das hängt mit dem Föderalismus zusammen. Und die Bundesländer gehen das teilweise ziemlich unterschiedlich an: