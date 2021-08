Während bei Erwachsenen die Zahlen nicht ganz so schnell ansteigen, ist bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren die Zahl der Ansteckungen deutlich schneller in die Höhe gegangen. Laut Expertinnen und Experten haben sich im letzten Monat viele vor allem in der Schule mit dem Coronavirus infiziert. Nun sind Sommerferien, doch die Zahlen steigen trotzdem weiter.