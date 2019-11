IS-Rückkehrerinnen in Deutschland gelandet

In Syrien wurde der IS bekämpft und Mitglieder eingesperrt. Seit einiger Zeit sitzen viele in der Türkei im Gefängnis. Bei vielen wird davon ausgegangen, dass sie ehemalige Mitglieder des IS sind. Diese Menschen möchte die Türkei nicht bei sich behalten. Daher hatte das Land Anfang der Woche angekündigt, sie wieder in ihre Heimatländer zurück zu schicken.