Am Montagmorgen ging nicht mehr viel in einigen israelischen Städten: Flugzeuge blieben am Boden, Schulen waren geschlossen und Straßen blockiert. In Israel streikten und protestierten nämlich hunderttausende Menschen. Sie wollen so Regierungschef Benjamin Netanjahu dazu bringen, ein Abkommen mit der Hamas abzuschließen. Ein Deal mit der Terrorgruppe Hamas? Wir erklären es euch der Reihe nach.