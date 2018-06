Italien liegt im Süden Europas auf der Apennin-Halbinsel, die geformt ist wie ein Stiefel. Der Apennin ist eine Gebirgskette, die sich durch das ganze Land zieht. Der höchste Gipfel Italiens, der Mont Blanc de Courmayeur (4.748 Meter), liegt jedoch in den Alpen direkt an der Grenze zu Frankreich. Italien ist fast von allen Seiten vom Mittelmeer umgeben. Nur im Norden ist es mit dem Festland verbunden. Hier grenzt es an die Nachbarländer Frankreich, Schweiz, Österreich und Slowenien. Zu Italien gehören auch die Mittelmeer-Inseln Sizilien, Sardinien und Elba. Die gesamte Fläche Italiens umfasst 301.336 Quadratkilometer. Damit ist es etwas kleiner als Deutschland. Mehr als 60 Millionen Menschen leben in Italien.