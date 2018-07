Der weiße Pfeil zeigt den Weg von Libyen über das Mittelmeer nach Italien. Quelle: ZDF

Vor drei Jahren haben die Länder Europäischen Union, also auch Italien, entschieden, ihre Schiffe ins Mittelmeer zu schicken - vor die Küste von Libyen. Von dort wagen viele Flüchtlinge auf Booten den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa. In den vergangenen Jahren wurden so etwa 50.000 Geflüchtete aus dem Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet. Ursprünglich sollten mit der Mission sogenannte Schlepper bekämpft werden. Sie versprechen den Flüchtlingen, sie nach Europa zu bringen, und lassen sich das teuer bezahlen. Doch ihre Boote sind oft so alt und kaputt, dass sie drohen, unterzugehen.