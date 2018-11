Italien ist ein Land, das viele Schulden hat, und eigentlich sparen müsste. Die alte italienische Regierung hatte eigentlich versprochen, nächstes Jahr weniger Geld auszugeben, damit die Schulden im Haushalt nicht weiter so stark steigen. Doch inzwischen gibt es in Italien eine neue Regierung mit neuen Politikern, die das ganz anders sehen. Die hat einen Haushaltsplan vorgelegt in dem die Ausgaben so hoch sind, dass die Schulden Italiens weiter stark steigen würden.