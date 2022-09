Rechte Parteien gewinnen Wahl in Italien

Diesmal haben in Italien besonders wenige Menschen ihre Stimme überhaupt abgegeben. Gerade mal 64 Prozent aller Wahlberechtigten, also aller Menschen, die eigentlich wählen dürften, haben an der Wahl teilgenommen. So wenige haben in Italien seit 70 Jahren nicht mehr gewählt. Das liegt unter anderem daran, dass die Politik in Italien seit ein paar Jahren ein ziemliches Kuddelmuddel ist.