Dass Rehe so gern an jungen Bäumchen knabbern, ist aber auch ein Problem für das Pflanzen von Mischwäldern. In solchen Wäldern mischen sich Nadel- und Waldbäume. Sie sind weniger anfällig für extremes Wetter und somit auch für Waldbrände.



Wenn neue Baumarten gepflanzt werden, damit Mischwälder entstehen, sind Rehe ganz wild auf die zarten Knospen und Triebe und knabbern sie an. So können die Bäume gar nicht erst wachsen.



Es ist also auch für den Klimaschutz wichtig, dass sich Rehe in Wäldern nicht zu sehr vermehren.

