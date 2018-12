2017 war ein ereignisreiches Jahr. Die Bundestagswahl, der Skandal um Fipronil-verseuchte Eier und die Pleite von Air Berlin hielten uns ganz schön in Atem. Über den Brexit, also den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) wird weiter verhandelt und der Diesel-Abgasskandal sorgt immer noch für Aufregung. Immer wieder mussten wir im Jahr 2017 auch über Anschläge berichten. In Manchester, Barcelona und New York und weiteren Städten sorgten sie für Entsetzen und Trauer.