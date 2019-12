In vielen Ländern weltweit gab es 2019 heftige Proteste und große Demonstrationen. In Chile und Venezuela beispielsweise protestierten viele Menschen, weil es ihnen schlecht geht und sie ziemlich arm sind. Sie sind der Meinung, dass ihre Regierungen nicht genug für sie tun und die Politiker und Politikerinnen teilweise nur an ihrer Macht interessiert sind. In Hongkong gehen die Menschen seit Monaten für mehr Mitbestimmung und Demokratie auf die Straßen.