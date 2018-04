In dem Gebäude befanden sich mehrere Geschäfte und fünf Nähfabriken. Insgesamt starben mehr als 1.100 Menschen, rund 2.500 wurden verletzt. Auch fünf Jahre nach dem Unglück ist das Entsetzen groß. Viele Menschen in Bangladesch sind aber nicht nur traurig, sondern auch wütend. Denn vermutlich war das Gebäude nicht stabil genug gebaut worden. In Bangladesch gibt es viele Nähfabriken, in denen Firmen für wenig Geld Kleidungsstücke herstellen lassen. Um die Sicherheit der Gebäude und der Arbeitsplätze kümmern sie sich dabei oft nicht.