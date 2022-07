Okay, jetzt wird es richtig abgefahren! Die Aufnahme ist auch deshalb so besonders, weil sie uns die Vergangenheit zeigt. Keine Angst, Erklärung folgt: Mit dem Teleskop können Forschende ja Sterne und Galaxien beobachten, die unfassbar weit entfernt sind. Was ihr vorher verstehen müsst: Damit wir überhaupt etwas sehen können, muss Licht von einem Objekt in unser Auge gelangen. Mal ganz einfach gesagt: Wenn wir einen Gegenstand betrachten, zum Beispiel eine leuchtende Straßenlaterne, gelangen die Lichtstrahlen auf unser Auge, so können wir sie dann sehen. Aber jetzt die Überraschung: Wenn etwas so so so so weit entfernt ist wie diese Galaxien, dann ist "ihr" Licht schon seit mehreren Milliarden Jahren zu uns unterwegs - bis es schließlich von dem James-Webb-Teleskop "eingefangen" wurde und von uns gesehen werden kann. Das bedeutet aber auch: Wenn ihr Licht so unfassbar lange schon unterwegs ist, dann existieren viele dieser Galaxien und Sterne wahrscheinlich auf dem Bild jetzt gar nicht mehr. So zeigen die Aufnahmen einen Blick in die Vergangenheit.