logo!: Japan: Bahnhof aus dem 3D-Drucker?!

Oh oh, neue Baustelle ... Das dauert doch bestimmt wieder eeeewig, bis die Kräne und Bagger fertig sind, oder?

Nö, hier nicht: In Japan wurde nun ein neuer Bahnhof gebaut - in nur sechs Stunden! Los ging's mit dem Bau, nachdem der letzte Zug des Tages abgefahren war - und noch vor der ersten Bahn des nächsten Tages war der neue Bahnhof fertig. Wie in aller Welt hat Japan das hinbekommen?