Die Mitgliedsländer der Internationalen Walfangkommission haben eigentlich eine Abmachung: keine Wale fangen. Zumindest nicht, um zum Beispiel das Fleisch der Tiere zu verkaufen. Japan ist auch Mitgliedsland in dieser Kommission. Die japanische Regierung hat jetzt aber bekannt gegeben, dass sie aus der Kommission austreten will. So könnte Japan ab Juli 2019 wieder Wale jagen und töten, um damit Geld zu verdienen.