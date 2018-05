Denn der Toilettengang ist gar nicht so selbstverständlich: Fast zweieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt, also fast die Hälfte aller Menschen, haben noch nicht mal ein ganz einfaches Klo zur Verfügung. In vielen Ländern sind die Menschen zu arm, um sich eine Toilette zu bauen. Also müssen sie auf öffentliche Toiletten gehen. Das sind Klos, die alle benutzen können. Weil die oft ganz dreckig sind, ist der Gang zur Toilette dann ziemlich eklig.