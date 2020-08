In einigen Ländern in Afrika oder Asien werden viele alte Autobatterien recycelt. Das Blei, das in diesen alten Batterien steckt, wird also wiederverwertet. Allerdings werden diese Batterien nicht fachgerecht auseinandergebaut. Menschen zerlegen diese alten Batterien in Hinterhöfen und tragen dabei keine Schutzkleidung oder Atemmasken. Dadurch atmen sie den feinen giftigen Bleistaub ein. Durch die Lunge gelangt dieser ins Blut und dann ins Gehirn. Außerdem tragen die Arbeiterinnen und Arbeiter den Staub auch in ihre Familien. Dadurch atmen auch viele Kinder Blei ein.