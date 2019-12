ZDFtivi | logo! - Jennie auf der Weltklimakonferenz (1/6)

logo!-Reporterin Jennie und logo!-Videojournalist Lars sind auf der Weltklimakonferenz in Madrid. Von dort berichten sie für logo!. Auf Englisch heißt das Treffen "Conference of the Parties", also kurz COP. Die 25 zeigt, dass die Konferenz zum 25. Mal stattfindet. COP25 - das sagen auch alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor Ort.