Jennie war für euch in dem Land Bangladesch unterwegs. Von der Hauptstadt Dhaka reiste sie mit ihrem Kollegen Christian weiter in den Süden des Landes in ein riesiges Flüchtlingslager für Rohingya. Dort traf Jennie Kinder, die in dem Lager wohnen und sprach mit ihnen über ihr Leben. Die Situation für die Rohingya ist nämlich ziemlich schwierig. Sauberes Trinkwasser, Lebensmittel und Medikamente sind knapp. Rohingya sind eine Volksgruppe, die in Myanmar ausgegrenzt, schlecht behandelt und brutal vertrieben werden. Deshalb sind so viele von Ihnen in den vergangenen Monaten nach Bangladesch geflüchtet.