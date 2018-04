Solmon Gordon und Henning Baum, die Schauspieler von Jim und Lukas, stehen vor der Lokomotive Emma Quelle: dpa

Im Film reisen Jim und Lukas in ferne Länder und auch das Film-Team ist ganz schön weit gereist: Für die Szenen in der Wüste sind sie bis nach Kapstadt in Südafrika geflogen. Der Großteil des Filmes wurde aber in Berlin in riesigen Studios gedreht. Darin wurde sogar die Insel Lummerland nachgebaut. Es ist natürlich keine echte Insel mit Wasser und Strand. Zu sehen sind nur ganz bestimmte Teile, wie zum Beispiel der Verkaufsladen von Frau Waas. Das nennt man dann eine Kulisse. Die Lokomotive Emma gibt es übrigens gleich mehrfach. Sie wurde nämlich sowohl in Berlin als auch in Kapstadt gebraucht. Wir sind gespannt, ob man im Film einen Unterschied merkt!