Nationaltrainer Jogi Löw

Quelle: epa

Ab dem 24. März beginnen die Spiele, bei denen sich das deutsche Team für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren will. Dass die drei Spieler des FC Bayern München dann nicht mehr dabei sein werden, kam für viele überraschend. Seit der Weltmeisterschaft 2014 gehörten die drei zu den beliebtesten Spielern. Trotzdem will der Trainer jetzt frischen Wind in sein Team bringen.