An der Corona-Pandemie kommt auch der Präsident der USA nicht vorbei. Als erstes hat Biden am Mittwoch strengere Corona-Maßnahmen beschlossen. Zum Beispiel müssen nun auch fast überall im Weißen Haus und in anderen Regierungsgebäuden Masken getragen werden. Auch in Flughäfen und in Zügen gilt nun eine Maskenpflicht.

Das war bisher nicht so. Donald Trump galt eher als Gegner strikter Maßnahmen gegen das Coronavirus.