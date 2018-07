Trotzdem hatte es nach dem WM-Aus in Russland vor etwa einer Woche viele Diskussionen gegeben. Viele waren der Meinung, Löw müsse zurücktreten. Sie fanden, dass er seinen Job als Trainer nicht richtig gemacht hat. Viele andere haben sich aber hinter ihn gestellt und finden: Er hat viel erreicht und darf auch mal einen Fehler machen. Löws Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) läuft außerdem bis 2022. Löw will sich an den Vertrag halten und mit dem Team bis zur WM 2022 in Katar wieder erfolgreicher werden.