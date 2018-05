John F. Kennedy war der 35. Präsident der USA. Quelle: imago

John Fitzgerald Kennedy kam 1917 auf die Welt. Im Jahr 1960 wurde er mit nur 43 Jahren zum Präsidenten der USA gewählt - als jüngster in der amerikanischen Geschichte. Nach nur knapp drei Jahren im Amt wurde er am 22. November 1963 auf einer Straße in der Stadt Dallas von einem Mann erschossen. Zufällig filmte jemand das Ereignis mit einer Video-Kamera.



Kennedy gehörte zur Partei der Demokraten, einer der beiden großen Parteien in den USA. In seinen Reden sagte Kennedy unter anderem, dass er gegen die Rassentrennung in den USA sei: Das heißt, schwarze und weiße Menschen sollten die gleichen Rechte bekommen. Außerdem half er mit, einen Krieg mit der Sowjetunion zu verhindern, mit der die USA im Streit war. 1963 war Kennedy auch in Deutschland zu Besuch und hielt in Berlin eine berühmte Rede.