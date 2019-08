Eine Ankündigung des britischen Premierministers Boris Johnson sorgt im Vereinigten Königreich für viel Wirbel: Er will das britische Parlament in den Urlaub schicken. Im September sollten die Politikerinnen und Politiker über den geplanten Brexit am 31. Oktober verhandeln. Boris Johnson will die Politikerinnen und Politiker im September für etwa sechs Wochen beurlauben. Kämen sie erst wieder Mitte Oktober zurück, wäre kaum noch Zeit für die Verhandlungen. Kritiker werfen ihm jetzt vor, dass er damit erreichen will, dass der Brexit auf jeden Fall durchgezogen wird.