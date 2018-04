Für den Feiertag gelten ganz besondere Regeln: Man darf einen Tag lang nichts essen und nichts trinken. Auch duschen oder baden ist nicht erlaubt. Kinder unter zwölf Jahren oder kranke Menschen müssen sich aber nicht an diese Regeln halten. Schon am Vorabend und während des ganzen Tages gibt es Gottesdienste in den jüdischen Gotteshäusern, den Synagogen. Die Menschen beten und erinnern sich dabei auch an die Verstorbenen.