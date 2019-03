Deshalb denken viele jetzt auch, dass die türkische Regierung den ausländischen Journalistinnen und Journalisten die Pressekarten mit Absicht nicht gibt. So würde die türkische Regierung dafür sorgen, dass zum Beispiel in Deutschland nicht mehr über alles berichtet werden kann, was in der Türkei passiert.



Viele befürchten, dass die türkische Regierung so immer besser kontrollieren kann, was über sie berichtet wird. Das ist gefährlich. Denn die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist auch, die Menschen über die Arbeit von Politikerinnen und Politikern zu informieren. So können Journalisten nicht einfach machen, was sie wollen.