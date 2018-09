Anna und Adrian forschten an einer neuartigen Schutzausrüstung, die zum Beispiel bei Motorsportlern oder beim Inlineskaten eingesetzt werden kann. Die Schutzausrüstung, auch Protektoren genannt, die momenten meistens in diesen Sportarten benutzt wird, ist aus Kunststoff. Dadurch werden die Protektoren so starr, dass sie die Bewegungsfreiheit einschränken. Anna und Adrian haben jetzt Protektoren entwickelt, die außen eine weiche Hülle haben, die mit einer stärkehaltigen Flüssigkeit gefüllt ist. Kommt es zu einem Aufprall, erstarrt diese Flüssigkeit, wird also fest und schützt so.