Wegen des Coronavirus sind nicht nur Restaurants und Hotels geschlossen, sondern auch Jugendherbergen. Keine Klassenfahrten, keine Orchesterfreizeiten, keine Familien-Kurzurlaube. Wir haben uns in einer Jugendherberge in Bingen am Rhein umgesehen.

Beitragslänge: 2 min Datum: 21.04.2020 Verfügbarkeit: