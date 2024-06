Kinder retten Fuchs das Leben!

Mehr oder weniger dasselbe gilt für junge Vögel: Erstmal unbedingt dort lassen, wo sie sind! Die Jungen vieler Vogelarten verlassen ihr Nest, bevor ihr Gefieder vollständig ausgebildet ist. Meist handelt es sich also gar nicht um aus dem Nest gefallene Vögel, sondern um fast flugfähige Jungvögel, die noch durch Bettelrufe mit ihren Eltern in Verbindung stehen. Sobald man sich wieder entfernt, können sich die Eltern wieder um ihre Kinder kümmern.



Wenn ein solcher Vogel allerdings auf der Straße sitzt oder irgendwie Gefahr für ihn droht, solltet ihr ihn wegtragen und an einem geschützten Ort, möglichst nah am Fundort absetzen. Vögel stören sich im Gegensatz zu manchen Säugetieren nicht am menschlichen Geruch. Jungvögel werden daher auch nach dem Umsetzen wieder von den Alttieren angenommen und versorgt.



Ob es sich um solche Jungvögel handelt, findet ihr am besten durch vorsichtiges Beobachten aus einem Versteck heraus - so zwei bis drei Stunden. Wenn in der Zeit wirklich niemand kommt, ist es wohl tatsächlich ein verlassener Vogel. Ruft dann am besten eine Tierschutzorganisation an - versucht auf keinen Fall, den Vogel selbstständig zu füttern. Das ist nämlich gar nicht so einfach und sollte man unbedingt Fachleuten überlassen.