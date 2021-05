Eine Gefahr ist das sogenannte Cybergrooming: In Sozialen Netzwerken, aber auch in Chats von Spielen, kann man sich mit anderen austauschen und unterhalten. Doch genau deshalb gibt es dort auch sogenannte "Cybergroomer" - Das sind Menschen, die sich im Internet an ein Kinder ranmachen und sie zum Beispiel dazu bringen wollen, ihnen Nacktbilder zu schicken oder sie sogar zum Sex zwingen. Laut dem neuen Gesetz müssen Betreiber von Internet-Diensten dafür sorgen, dass Kinder nicht einfach von jedem angeschrieben werden können.