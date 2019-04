Für ein Land ist es sehr wichtig, mit anderen Ländern im engen Kontakt zu stehen. Deshalb haben Regierungen in vielen verschiedenen Ländern Vertretungen ihrer Regierung. Diese Vertretungen nennt man Botschaften. Das ist häufig einfach ein Haus in einer großen Stadt. Wenn zum Beispiel das Land Ecuador eine Botschaft in London hat, gehört diese Botschaft nicht zu Großbritannien. Sobald man sich also in dem Haus befindet, ist man sozusagen in einem anderen Land. Auch wenn die Botschaft mitten in London steht.