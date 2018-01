Konstantin und sein Fahrradschloss Quelle: ZDF

Eine Erfindung soll meistens ein Problem lösen und den Alltag einfacher machen. Fällt den Erfindern also ein Problem auf, dann versuchen sie, eine Lösung dafür zu finden und setzen sie um. So ging es auch Konstantin, der in Cham in Bayern aufs Gymnasium geht. Sein Problem: Wenn er mit dem Fahrrad in die Schule fuhr, dauerte ihm das Abschließen mit dem Fahrradschloss einfach zu lange. Deshalb entwickelte er einen Fahrradständer, der beim Runterklappen das Fahrrad automatisch abschließt. Seine Erfindung stellt er auf der iENA vor und hofft, damit einen Preis zu bekommen.