Junge Filmfans auf der Berlinale

Das wichtigste deutsche Filmfest geht am Sonntag zu Ende. Zehn Tage lang gab es in Berlin vor allem eines: Filme. Sie wurden in Kinos der Stadt gezeigt und von einer Jury bewertet. logo! hat die Filmfans Rosa und Paula auf die Berlinale begleitet.