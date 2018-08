Jungen in Thailand: Endlich nach Hause!

Die Kinder und Jugendlichen waren nach einem Fußballspiel am 23. Juni gemeinsam mit ihrem 25-jährigen Fußballtrainer in die Höhle in Chiang Rai in Thailand gestiegen. Dann fing es heftig an zu regnen und die Ausgänge der Höhle wurden überschwemmt, so dass die Gruppe von Wasser eingeschlossen wurde und nicht mehr nach draußen kam. Neun Tage suchten Helfer nach den Vermissten, bis sie am 2. Juli entdeckt wurden. Die Kinder und Jugendlichen hatten sich in der überfluteten Höhle an einer höheren Stelle in Sicherheit gebracht. Durch Löcher in dem Gestein der Höhle bekamen sie ausreichend Luft.