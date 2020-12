Am Sonntag hat in Warschau der 18. Junior Eurovision Song Contest stattgefunden. Gewonnen hat die 11-jährige Valentina aus Frankreich. Die deutsche Teilnehmerin Susan belegte mit dem Song "Stronger With You" den 12. Platz.

