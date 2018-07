In dem neuen Gesetz steht, dass Richter des Obersten Gerichtshofs von Dienstag an mit 65 Jahren in Ruhestand gehen, also nicht mehr arbeiten sollen. Zuvor sind die Richter und Richterinnen erst mit 70 Jahren in Ruhestand gegangen. Momentan arbeiten 27 Richter am Obersten Gerichtshof, die 65 Jahre oder älter sind. Sie sollen nach dem neuen Gesetz ab jetzt also nicht mehr arbeiten.