In vielen Städten Deutschlands wurden in den vergangenen Tagen Kälterekorde gebrochen. In Lübeck zum Beispiel wurden minus 20 Grad erreicht. Auch in vielen anderen Ländern Europas legte der Winter noch mal richtig los. In der italienischen Hauptstadt Rom liegt zum ersten Mal seit sechs Jahren Schnee und Großbritannien kämpft mit der kältesten Woche seit Jahren.