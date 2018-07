Minus 98,6 Grad - das ist die kälteste jemals gemessene Temperatur auf der Erde. Erreicht wurde diese Rekordkälte am 23. Juli 2004 in der östlichen Antarktis, also mitten im Südpol-Winter. Das ist nun zwar schon ein paar Jahre her, aber erst jetzt haben Forscher den Rekord entdeckt. Das liegt daran, dass die Temperatur nicht von einem normalen Thermometer gemessen wurde, sondern von Satelliten, die um die Erde kreisen. Diese Daten wurden erst jetzt genau ausgewertet.