Im Nordosten der USA fielen am Donnerstag in einigen Gebieten bis zu 40 Zentimeter Schnee. Auf glatten Straßen kam es zu vielen Verkehrsunfällen. In einigen Städten gab es Stromausfälle. In New York City blieben alle Schulen geschlossen, auch von den meisten Flughäfen im Nordosten der USA hob am Donnerstag kein Flugzeug ab. Seit Tagen hat eine Kältewelle große Teile Nordamerikas im Griff. Vor allem an der Ostküste der USA und in Teilen Kanadas ist es ungewöhnlich kalt, bei Temperaturen bis zu minus 30 Grad.