Raketen fallen auf Wohngebiete, viele Häuser sind zerstört und auch Schulen wurden getroffen. Schon seit etwa zwei Wochen kommt es in der Region in der Nähe der Hauptstadt Damaskus zu heftigen Kämpfen. Eigentlich sollte es eine einmonatige Waffenruhe geben, um zum Beispiel Kranke und Verletzte zu versorgen und in Sicherheit zu bringen. An diese Waffenruhe halten sich aber nicht alle: Ost-Ghuta wird weiterhin täglich von Bomben getroffen. Viele Menschen warten dort noch immer auf wichtige Hilfsgüter.