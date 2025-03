In Sachsen vermisst: Wer hüpft denn dort auf der Straße herum?

Stellt euch vor, ihr seid mit dem Auto unterwegs und dann hoppelt ein Känguru über die Straße. Klar, in Australien kann das sicher mal passieren - aber in Sachsen?! Kein Scherz, in der vergangenen Woche wurde in Sachsen eine Känguru-Sichtung bei der Polizei gemeldet. Und tatsächlich meldete sich weniger später auch eine Frau, die ihr Känguru vermisst. Das Tier lebt bei ihr und ist ausgebrochen. Bisher ist das Känguru nicht wieder aufgetaucht.